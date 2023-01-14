Прокуратура Кривого Рогу розпочала розслідування щодо здійсненої РФ ракетної атаки по місту

Криворізька окружна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо скоєної військами РФ у суботу ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області, повідомив Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним із умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, увечері 14 січня військові РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл м. Кривий Ріг.

"Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджено житлові будинки. Якісь військові об'єкти на цих територіях відсутні", - зазначили в прокуратурі.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.