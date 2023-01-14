Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА "Poseidon", виготовлених на шасі вантажівок DAF
П'ятий президент України Петро Порошенко передав армії три комплекси БПЛА "Poseidon", виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев'ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автомобілі з кунгами, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".
Наголошується, що бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.
"Три комплекси Poseidon – інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи Громад". Загалом — це 9 пташок. Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі, щоб те зло, яке сьогодні вбило українців у Дніпрі, було покаране", – наголосив Порошенко.
Комплекси передають 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, а також 17-й Криворізькій танковій бригаді імені Костянтина Пестушка.
Вартість трьох комплексів перевищує 45 млн грн.
"Я думаю, що вже найближчими днями вони будуть запущені в роботу артилерійської розвідки, яка працює по всьому фронту і яка значно посилить можливості української арти бити русню", - переконаний Порошенко.
Він уточнив, що у подальших планах – передача армії 40 станцій Poseidon до середини 2023 року.