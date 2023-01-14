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17:21 14.01.2023

Унаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі є загиблі - Корбан

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Унаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі є загиблі - Корбан

Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі є загиблі та поранені, повідомив голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан.

"Уточнена інформація станом на 16:20. Між 2 і 3 корпусами частково зруйновані з другого по дев'ятий поверх конструкції дев'ятиповерхового житлового будинку. Наразі підрозділами ДСНС врятовано з квартир та з-під завалів 15 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, під зруйнованими конструкціями площа пожежі становить 70 м кв, а також сталося загоряння біля будинку близько 15 одиниць легкових автомобілів.

"Навколо будинку порушені мережі опалення та водопроводу. Газ перекритий. За повідомленням екстреної медичної допомоги, є загиблі і травмовані", - повідомив він.

Мер Дніпра Борис Філатов написав у телеграм-каналі: "Виїхав на місце. Зв'язок поганий. ..Будемо всю ніч розбирати завали. Подробиці пізніше. Цілий район знеструмлений повністю і відключений від систем життєзабезпечення".

Теги: #жертви #дніпро #обстріл

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