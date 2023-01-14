Події

14:21 14.01.2023

Окупанти обстріляли Авдіївку, двоє мирних жителів загинули, троє поранені - нардеп

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Двоє жителів міста Авдіївка Донецької області загинули і троє дістали поранень внаслідок обстрілу міста російськими окупантами в суботу, повідомив позафракційний народний депутат України Муса Магомедов.

"Масований обстріл Авдіївки Орки цілеспрямовано ціляться по місцях скопичення людей: міський ринок, район магазина «Лафар» та колишнього кінотеатру "Рубін". Вже попередньо відомо про двох загиблих і трьох поранених", - написав Магомедов в Телеграм.

 

Теги: #жертви #авдіївка #обстріли

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