Події

12:50 14.01.2023

Зеленський хоче відвідати ООН у річницю повномасштабного вторгнення РФ - Джапарова

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Зеленський хоче відвідати ООН у річницю повномасштабного вторгнення РФ - Джапарова

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати організацію Об'єднаних Націй, щоб виступити на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї напередодні першої річниці російського вторгнення в Україну, якщо ситуація з безпекою дозволить, заявила заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Наш президент хотів би приїхати, у нього є бажання або намір приїхати, — але все ще питання, чи ситуація з безпекою дасть змогу йому приїхати", - сказала Джапарова в інтерв'ю Associated Press.

Якщо Зеленський і приїде в ООН, то це буде його друга поїздка за межі України після повномасштабного вторгнення.

Також Джапарова сказала, що Україна хотіла б, щоб Асамблея ухвалила одну з двох резолюцій напередодні річниці вторгнення.

Також посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Генеральна асамблея вже запланувала дебати на високому рівні про війну на 23 лютого, за результатами яких відбудеться міністерське засідання Ради Безпеки 24 лютого.

 

Теги: #оон #джапарова #зеленський

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