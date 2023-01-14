Зеленський хоче відвідати ООН у річницю повномасштабного вторгнення РФ - Джапарова

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати організацію Об'єднаних Націй, щоб виступити на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї напередодні першої річниці російського вторгнення в Україну, якщо ситуація з безпекою дозволить, заявила заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Наш президент хотів би приїхати, у нього є бажання або намір приїхати, — але все ще питання, чи ситуація з безпекою дасть змогу йому приїхати", - сказала Джапарова в інтерв'ю Associated Press.

Якщо Зеленський і приїде в ООН, то це буде його друга поїздка за межі України після повномасштабного вторгнення.

Також Джапарова сказала, що Україна хотіла б, щоб Асамблея ухвалила одну з двох резолюцій напередодні річниці вторгнення.

Також посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Генеральна асамблея вже запланувала дебати на високому рівні про війну на 23 лютого, за результатами яких відбудеться міністерське засідання Ради Безпеки 24 лютого.