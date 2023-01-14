У повітряних силах ЗСУ підтвердили, що ворожі Ту-95 підняли в повітря

Спікер Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат підтвердив, що російські бомбардувальники Ту-95 були підняті в повітря, але поки що невідомо, чи будуть завдані удари по території України .

"Справді, Ту-95 зараз в повітрі, група літаків спостерігається. Чи будуть вони завдавати ударів поки що говорити рано, але вони в небі, і на це потрібно реагувати", - сказав Ігнат в ефірі 24 каналу в суботу вранці.

Він зазначив, що ракети С-300, які ворог зазвичай використовує для атак на прифронтові населені пункти, можуть бути використані і з північного напрямку, і цього типу ракет у противника достатньо.

У Повітряних силах також не виключили, що несприятливі погодні умови могли вплинути на невикористання окупантами дронів Shahed.

"Перехід різкий з плюсової температури на мінус при високій вологості може також впливати на ці речі. Може бути і погода", - сказав Ігнат.

Говорячи про причини повітряної тривоги в Києві вже після "прильотів", спікер сказав, що не завжди вдається фіксувати балістику.

"Це можна пояснити прикладом, як я говорив, Харківської, Миколаївської області. Коли фіксується можливе використання балістики або зенітних ракет по балістичній траєкторії, то буде оголошено. Коли такої інформації, на жаль, немає, то можуть бути і такі випадки. Такі реалії. Не завжди вдається фіксувати ці речі. Інформація надходить з різних джерел, від наших партнерів, зокрема", - пояснив він.