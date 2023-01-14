Події

11:58 14.01.2023

У повітряних силах ЗСУ підтвердили, що ворожі Ту-95 підняли в повітря

2 хв читати
У повітряних силах ЗСУ підтвердили, що ворожі Ту-95 підняли в повітря

Спікер Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат підтвердив, що російські бомбардувальники Ту-95 були підняті в повітря, але поки що невідомо, чи будуть завдані удари по території України .

"Справді, Ту-95 зараз в повітрі, група літаків спостерігається. Чи будуть вони завдавати ударів поки що говорити рано, але вони в небі, і на це потрібно реагувати", - сказав Ігнат в ефірі 24 каналу в суботу вранці.

Він зазначив, що ракети С-300, які ворог зазвичай використовує для атак на прифронтові населені пункти, можуть бути використані і з північного напрямку, і цього типу ракет у противника достатньо.

У Повітряних силах також не виключили, що несприятливі погодні умови могли вплинути на невикористання окупантами дронів Shahed.

"Перехід різкий з плюсової температури на мінус при високій вологості може також впливати на ці речі. Може бути і погода", - сказав Ігнат.

Говорячи про причини повітряної тривоги в Києві вже після "прильотів", спікер сказав, що не завжди вдається фіксувати балістику.

"Це можна пояснити прикладом, як я говорив, Харківської, Миколаївської області. Коли фіксується можливе використання балістики або зенітних ракет по балістичній траєкторії, то буде оголошено. Коли такої інформації, на жаль, немає, то можуть бути і такі випадки. Такі реалії. Не завжди вдається фіксувати ці речі. Інформація надходить з різних джерел, від наших партнерів, зокрема", - пояснив він.

 

Теги: #ракети #обстріли #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:01 14.01.2023
У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

11:54 14.01.2023
У Києві ліквідували пожежу на нежитловому об'єкті, що виникла після ракетної атаки - мер

У Києві ліквідували пожежу на нежитловому об'єкті, що виникла після ракетної атаки - мер

11:44 14.01.2023
Окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область за добу, 3 людини поранені

Окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область за добу, 3 людини поранені

11:35 14.01.2023
Під час нічних обстрілів Курахового постраждало двоє мирних жителів, пошкоджено 23 житлових будинки

Під час нічних обстрілів Курахового постраждало двоє мирних жителів, пошкоджено 23 житлових будинки

11:27 14.01.2023
Під обстрілами окупантів у п'ятницю загинуло троє мирних жителів і поранено 9 в трьох областях України-заступник голови ОП Тимошенко

Під обстрілами окупантів у п'ятницю загинуло троє мирних жителів і поранено 9 в трьох областях України-заступник голови ОП Тимошенко

11:24 14.01.2023
Окупанти атакували Київ вранці ракетами, які летіли з півночі по балістичній траєкторії

Окупанти атакували Київ вранці ракетами, які летіли з півночі по балістичній траєкторії

11:20 14.01.2023
Окупанти готують ще один масований ракетний удар по Україні-заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ

Окупанти готують ще один масований ракетний удар по Україні-заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ

11:20 14.01.2023
Окупанти обстріляли Очаків та околиці, пошкоджено будинки

Окупанти обстріляли Очаків та околиці, пошкоджено будинки

11:16 14.01.2023
У Київській області ракетною атакою пошкоджено 18 житлових будинків

У Київській області ракетною атакою пошкоджено 18 житлових будинків

11:12 14.01.2023
У Голосіївському районі Києва пожежа на нежитловому об'єкті - мер

У Голосіївському районі Києва пожежа на нежитловому об'єкті - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

Окупанти атакували Київ вранці ракетами, які летіли з півночі по балістичній траєкторії

Окупанти готують ще один масований ракетний удар по Україні-заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ

У Київській області ракетною атакою пошкоджено 18 житлових будинків

Уламки ракети впали на нежитловий об'єкт у Голосіївському районі Києва, жертв немає - мер

ОСТАННЄ

РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

Ситуація навколо Соледара посилила протистояння між керівництвом РФ і ПВК "Вагнера" - ISW

У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 348 населених пунктів - голова обладміністрації

Уламки ракети впали на нежитловий об'єкт у Голосіївському районі Києва, жертв немає - мер

Окупанти завдали удару по с. Копилів Київської області, жертв немає - заступник голови ОП Тимошенко

Вибух прогримів у Дніпровському районі Києва - мер

Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Києві

За уточненою інформацією у Харкові було два прильоти – Терехов

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, троє поранених

На Харківщині двоє загиблих, троє постраждалих від ворожого обстрілу за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА