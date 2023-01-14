Окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область за добу, 3 людини поранені

Троє жителів Херсонської області дістали поранень внаслідок обстрілів із боку російських окупантів за минулу добу 13 січня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"За минулу добу внаслідок обстрілів армії РФ троє жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості, загиблих немає", - написав Янушевич у телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, окупанти обстріляли Херсонську область за минулу добу 66 разів, зокрема 19 разів – обласний центр Херсон.

"Мирні міста і села області обстрілювали з різного виду озброєння – артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Херсон росіяни обстріляли 19 разів. Ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки", - повідомив Янушевич.