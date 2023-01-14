Окупанти атакували Київ вранці ракетами, які летіли з півночі по балістичній траєкторії

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат, коментуючи ранковий ворожий ракетний обстріл Києва та Київської області, повідомив, що точний тип ракет встановлюється, але вони, найімовірніше, летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку.

"Найімовірніше, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. Є наслідки. Видно, який саме це був тип ракет, встановлюють... потім вже дізнаємося, що це був за тип ракет, але те, що летіли з північного напрямку - це 100%. І летіли саме по балістичній траєкторії", - сказав Ігнат в ефірі 24 каналу в суботу вранці.

Він наголосив, що балістика поки що не є доступною українським силам для ефективного виявлення і знищення, "тому можливі такі наслідки".

"Також по балістичній траєкторії використовуються ракети С-300, якими вдарили, зокрема, по Харкову в цю добу, так само гатили по об'єктах критичної інфраструктури", - зазначив Ігнат.