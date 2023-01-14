Події

08:15 14.01.2023

За добу ЗС України знищили 530 одиниць о/с агресора, 6 танків, 1 засіб ППО

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За добу ЗС України знищили 530 одиниць о/с агресора, 6 танків, 1 засіб ППО

За добу українські військові знищили 530 одиниць особового складу армії агресора, 6 танків, а також 1 засіб ППО, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 114660 (+530) осіб ліквідовано, танків - 3104 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од, артилерійських систем – 2090 (+4) од, РСЗВ – 437 (+0) од, засоби ППО ‒ 219 (+1) од., літаків – 286 (+0) од., гелікоптерів – 276 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2), крилаті ракети – 723 (+0), кораблі /катери – 17 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од., спеціальна техніка – 186 (+2)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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