Закінчення війни в Україні не видно - заступник генсека ООН

Війна в Україні наближається до перших роковин, і кінця бойових дій не видно, заявила заступник генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло.

"Але всі війни закінчуються, і ця теж. Україна, Росія, світ не можуть дозволити цій війні продовжуватися. Генеральний секретар готовий допомогти сторонам покласти край цьому безглуздому, невиправданому конфлікту на основі Статуту ООН та міжнародного права”, - заявила Ді Карло, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні в Україні.

Заступник генсека ООН наголосила, що протягом новорічних та різдвяних свят армія РФ продовжувала завдавати ударів по ключових містах України. І атаки продовжилися, незважаючи на оголошення про можливе припинення бойових дій у зв'язку із православним Різдвом.

“Активізувалися наземні бої, особливо у Донецькій області. У районах активних бойових дій, таких як Бахмут і Соледар, нещадні бої, які становлять велику загрозу для мирного населення, що залишилося”, - заявила Ді Карло.

Вона зазначила, що тільки в Бахмуті Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 22 вбитих та 72 поранених мирних жителів з початку грудня.

“Війна змусила мільйони людей залишити свої будинки. Ми високо оцінюємо щедрість країн, що дали притулок близько 7,9 мільйона людей, які шукають захисту в Європі. Ми закликаємо до подальших зусиль щодо забезпечення рівного доступу до прав та послуг для біженців у національних системах”, - додала заступник генсека ООН.

За її словами, наразі проводиться оцінка, спрямована на виявлення найважливіших потреб у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України, при цьому збирання даних завершено на 90%.

За інформацією ООН, всього з 24 лютого минулого року допомогу отримали майже 14 млн осіб від понад 740 партнерів, у тому числі 1 млн осіб у районах, тимчасово непідконтрольних уряду України.

“Але гуманітарному реагуванню перешкоджають серйозні обмеження доступу, особливо у східних районах, які під контролем Росії. Відповідно до міжнародного гуманітарного права сторони повинні сприяти швидкій та безперешкодній доставці гуманітарної допомоги всім нужденним цивільним особам”, - наголосила Ді Карло.

Також вона наголосила, що УВКПЛ продовжує документувати відомості про серйозні порушення прав людини.

“З 24 лютого УВКПЛ задокументовано понад 90 пов'язаних із війною випадків сексуального насильства, які можна розділити на дві категорії: більшість як метод тортур та жорстокого поводження у місцях тримання під вартою, переважно щодо чоловіків; і сексуальне насильство, пов'язане з згвалтуванням, у тому числі груповим, жінок і дівчаток у районах, які знаходяться під контролем Росії”, - заявила заступник генсека ООН.

Вона звернула увагу на важливість того, щоб усі винні у порушеннях прав людини були притягнуті до відповідальності.