Події

01:45 14.01.2023

Закінчення війни в Україні не видно - заступник генсека ООН

2 хв читати
Закінчення війни в Україні не видно - заступник генсека ООН

Війна в Україні наближається до перших роковин, і кінця бойових дій не видно, заявила заступник генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло.

"Але всі війни закінчуються, і ця теж. Україна, Росія, світ не можуть дозволити цій війні продовжуватися. Генеральний секретар готовий допомогти сторонам покласти край цьому безглуздому, невиправданому конфлікту на основі Статуту ООН та міжнародного права”, - заявила Ді Карло, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні в Україні.

Заступник генсека ООН наголосила, що протягом новорічних та різдвяних свят армія РФ продовжувала завдавати ударів по ключових містах України. І атаки продовжилися, незважаючи на оголошення про можливе припинення бойових дій у зв'язку із православним Різдвом.

“Активізувалися наземні бої, особливо у Донецькій області. У районах активних бойових дій, таких як Бахмут і Соледар, нещадні бої, які становлять велику загрозу для мирного населення, що залишилося”, - заявила Ді Карло.

Вона зазначила, що тільки в Бахмуті Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 22 вбитих та 72 поранених мирних жителів з початку грудня.

“Війна змусила мільйони людей залишити свої будинки. Ми високо оцінюємо щедрість країн, що дали притулок близько 7,9 мільйона людей, які шукають захисту в Європі. Ми закликаємо до подальших зусиль щодо забезпечення рівного доступу до прав та послуг для біженців у національних системах”, - додала заступник генсека ООН.

За її словами, наразі проводиться оцінка, спрямована на виявлення найважливіших потреб у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України, при цьому збирання даних завершено на 90%.

За інформацією ООН, всього з 24 лютого минулого року допомогу отримали майже 14 млн осіб від понад 740 партнерів, у тому числі 1 млн осіб у районах, тимчасово непідконтрольних уряду України.

“Але гуманітарному реагуванню перешкоджають серйозні обмеження доступу, особливо у східних районах, які під контролем Росії. Відповідно до міжнародного гуманітарного права сторони повинні сприяти швидкій та безперешкодній доставці гуманітарної допомоги всім нужденним цивільним особам”, - наголосила Ді Карло.

Також вона наголосила, що УВКПЛ продовжує документувати відомості про серйозні порушення прав людини.

“З 24 лютого УВКПЛ задокументовано понад 90 пов'язаних із війною випадків сексуального насильства, які можна розділити на дві категорії: більшість як метод тортур та жорстокого поводження у місцях тримання під вартою, переважно щодо чоловіків; і сексуальне насильство, пов'язане з згвалтуванням, у тому числі груповим, жінок і дівчаток у районах, які знаходяться під контролем Росії”, - заявила заступник генсека ООН.

Вона звернула увагу на важливість того, щоб усі винні у порушеннях прав людини були притягнуті до відповідальності.

 

 

Теги: #війна #радбез_оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:21 14.01.2023
Іран розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет, а КНДР планує постачати "вагнерівцям" більше військової техніки - постпред США при ООН

Іран розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет, а КНДР планує постачати "вагнерівцям" більше військової техніки - постпред США при ООН

17:21 13.01.2023
ГУР Міноборони України: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по енергетиці та ігнорують ПВК "Вагнер"

ГУР Міноборони України: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по енергетиці та ігнорують ПВК "Вагнер"

12:05 13.01.2023
Резніков: 500-600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього

Резніков: 500-600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього

17:38 12.01.2023
Розмір втрат через руйнування спортивної інфраструктури України перевищує $250 млн

Розмір втрат через руйнування спортивної інфраструктури України перевищує $250 млн

15:55 12.01.2023
Понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому житлі, у "Дію" надійшло вже понад 316 тис. заявок про компенсацію - Кубраков

Понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому житлі, у "Дію" надійшло вже понад 316 тис. заявок про компенсацію - Кубраков

12:20 12.01.2023
Найзапекліші бої точаться біля Соледара, Парасковіївки, Бахмута та Кліщіївки - Генштаб ЗСУ

Найзапекліші бої точаться біля Соледара, Парасковіївки, Бахмута та Кліщіївки - Генштаб ЗСУ

11:42 12.01.2023
Окупанти ухвалили рішення вести війну в Україні на виснаження - Генштаб ЗСУ

Окупанти ухвалили рішення вести війну в Україні на виснаження - Генштаб ЗСУ

20:11 11.01.2023
В Авдіївці вночі від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

В Авдіївці вночі від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

18:47 11.01.2023
За добу знищено російський гелікоптер і два розвідувальні дрони, завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

За добу знищено російський гелікоптер і два розвідувальні дрони, завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

22:16 10.01.2023
Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки - Зеленський

Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Важка битва за Донбас триває – Зеленський

Міністр оборони Німеччини Ламбрехт вирішила залишити посаду

Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки

"Укренерго" на 14 січня знову відмовилася від нічних лімітів споживання, денні залишилися майже без змін

У Бердянську підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Бердянського району Кичигіна

ОСТАННЄ

У п'ятницю окупанти 55 раз обстріляли прикордонні громади Сумщини, використовуючи різні види озброєння – голова ОВА

12 суден доставлять українське продовольство до Китаю, Марокко та країн Європи

Кулеба анонсував новини з Польщі щодо постачання зброї: Це ще важливіше, ніж Leopard

Кулеба у розмові з Блінкеном наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу, також обговорили санкції проти РФ

Важка битва за Донбас триває – Зеленський

Байден і прем'єр Японії Кісіда заявили про продовження підтримки України та санкційної політики щодо РФ

Вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard – Кулеба

Петро та Марина Порошенко передали генератор одному з комунальних підприємств у Голосіївському районі Києва

Угорщина не пропускатиме озброєння НАТО через свою територію, щоб захистити угорців на Закарпатті – канцелярія прем'єра

Міністр оборони Німеччини Ламбрехт вирішила залишити посаду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА