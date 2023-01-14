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00:39 14.01.2023

У п'ятницю окупанти 55 раз обстріляли прикордонні громади Сумщини, використовуючи різні види озброєння – голова ОВА

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У п'ятницю окупанти 55 раз обстріляли прикордонні громади Сумщини, використовуючи різні види озброєння – голова ОВА

Упродовж п'ятниці окупанти 55 раз обстріляли прикордонні громади Сумської області, використовуючи для цього ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, повідомляє голова ОВ Дмитро Живицький.

"Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та реактивної системи залпового вогню «Град» (15 прильотів). Пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Білопільську громаду противник обстріляв із мінометів, було 14 прильотів. Внаслідок цього було пошкоджено школу в селі Павлівки, а також приватний житловий будинок та лінії електромереж.

По Краснопільській громаді окупанти завдали "ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 прильотів.  А згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників ".

 

У всіх випадках –жертв та постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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