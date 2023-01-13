Італія вже ухвалила рішення про передання Україні батареї ППО SAMP/T

Рішення про передання в Україну батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T італійська сторона вже ухвалила, повідомляє італійський оборонний портал RID у п'ятницю.

"Зелене світло було надано два-три дні тому з волі прем'єра Джорджі Мелоні. До двох тижнів тому проблема була у відкритому морі через небажання оборони та військових, враховуючи, що італійська армія на озброєнні має лише п'ять батарей SAMP/T, і одна з них наразі розгорнута в Кувейті… Проте сильний тиск із боку Вашингтона – говорять і про телефонний дзвінок Байдена Мелоні – рішуче змінив картину, й Італія сказала "так", - пише видання.

Схема, за якою має бути передана батарея, складна, й подробиці наразі засекречені. Імовірно, батарея складатиметься з частин італійської системи та частин французької, при тому що сам зенітно-ракетний комплекс SAMP/T є результатом італійсько-французького співробітництва.

У повідомленні зазначається, що SAMP/T на базі перехоплювача ASTER 30 Block 1 є ефективною системою, насамперед проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має деякі протиракетні можливості (проти ракет малої дальності).

"Для нашої галузі постачання SAMP/T в Україну — гарна новина, особливо з погляду експорту: тепер можна сміливо сказати, що систему перевірено в бойових умовах", - зазначає видання.

Як повідомлялося, у середині грудня 2022 року французьке видання Challenges повідомило, що Франція та Італія прийняли заявку України на постачання системи ППО Mamba SAMP/T.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Le Monde 9 грудня заявив, що Україна просить SAMP/T і франко-італійську систему Mamba. "Французька сторона позитивно відреагувала на наше прохання, але переговори з італійською стороною ще не завершено", - сказав він.

На початку листопада західні ЗМІ повідомляли з посиланням на представника італійського уряду, що в рамках нового пакета військової допомоги Рим може направити Україні різні системи ППО, зокрема франко-італійські зенітні ракетні комплекси SAMP/T, італійські зенітні ракети середньої дальності Aspide та переносні зенітні ракетні комплекси Stinger.