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19:08 13.01.2023

Платформа міжнародних донорів із відновлення України функціонуватиме вже з січня – фон дер Ляєн

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Платформа міжнародних донорів із відновлення України функціонуватиме вже з січня – фон дер Ляєн

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що платформа міжнародних донорів, які координуватимуть зусилля щодо відновлення України, функціонуватиме вже з січня цього року.

Про це вона повідомила у п'ятницю в Кіруні на пресконференції, присвяченій головуванню в Європейській раді Швеції.

"Ми готуємося до відновлення України. Платформа міжнародних донорів, яку ми створили з нашими партнерами по "Великій сімці", функціонуватиме цього місяця. Вона допоможе координувати різну підтримку України вже сьогодні й буде важливим інструментом, щоб гарантувати, що відновлення відбувається у поєднанні з реформами й інвестиціями", - додала фон дер Ляєн.

При цьому президент Єврокомісії висловила впевненість, що саме відновлення у поєднанні з реформами "прокладає Україні шлях до членства в Європейському Союзі".

Теги: #єврокомісія #відновлення #донори

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