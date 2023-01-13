Платформа міжнародних донорів із відновлення України функціонуватиме вже з січня – фон дер Ляєн

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що платформа міжнародних донорів, які координуватимуть зусилля щодо відновлення України, функціонуватиме вже з січня цього року.

Про це вона повідомила у п'ятницю в Кіруні на пресконференції, присвяченій головуванню в Європейській раді Швеції.

"Ми готуємося до відновлення України. Платформа міжнародних донорів, яку ми створили з нашими партнерами по "Великій сімці", функціонуватиме цього місяця. Вона допоможе координувати різну підтримку України вже сьогодні й буде важливим інструментом, щоб гарантувати, що відновлення відбувається у поєднанні з реформами й інвестиціями", - додала фон дер Ляєн.

При цьому президент Єврокомісії висловила впевненість, що саме відновлення у поєднанні з реформами "прокладає Україні шлях до членства в Європейському Союзі".