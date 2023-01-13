Окупанти звинуватили у шпигунстві британського співробітника СММ ОБСЄ, що працював на Луганщині

Незаконно створене російськими окупантами на зайнятій ними території Луганської області терористичне угруповання "Міністерство державної безпеки Луганської народної республіки" оголосило про порушення кримінальної справи за підозрою в шпигунстві стосовно співробітника Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, підданого Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девіда Оррелса.

Оррелса звинувачують у тому, що він на посаді керівника групи технічного моніторингу - оператора безпілотного літального апарата луганської команди СММ ОБСЄ збирав інформацію про місця дислокації бойовиків терористичної організації "ЛНР" та їхньої техніки, а також координати об'єктів цивільної інфраструктури та передавав їх "українській стороні".