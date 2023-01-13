Події

18:21 13.01.2023

Окупанти звинуватили у шпигунстві британського співробітника СММ ОБСЄ, що працював на Луганщині

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 Незаконно створене російськими окупантами на зайнятій ними території Луганської області терористичне угруповання "Міністерство державної безпеки Луганської народної республіки" оголосило про порушення кримінальної справи за підозрою в шпигунстві стосовно співробітника Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, підданого Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девіда Оррелса.

Оррелса звинувачують у тому, що він на посаді керівника групи технічного моніторингу - оператора безпілотного літального апарата луганської команди СММ ОБСЄ збирав інформацію про місця дислокації бойовиків терористичної організації "ЛНР" та їхньої техніки, а також координати об'єктів цивільної інфраструктури та передавав їх "українській стороні".

Теги: #обсє

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