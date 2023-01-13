Події

16:05 13.01.2023

У Кураховому Донецької області після чергового обстрілу поранено місцевого жителя, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

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Унаслідок чергового масованого обстрілу Курахового Донецької області поранено одного місцевого жителя, пошкоджено щонайменше вісім приватних та чотири багатоповерхові будинки, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в телеграм-каналі в п'ятницю

"Одна людина поранена внаслідок масованого обстрілу Курахового. У місті пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків та чотири багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства", - написав він.

"Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів. Усі російські злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати", - підсумував голова ОВА.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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