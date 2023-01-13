Генсек Данського Червоного Хреста відвідав Миколаїв

Генеральний секретар Данського Червоного Хреста Андерс Ладекарл побував із візитом у Миколаєві та обговорив зі своїми колегами з України та МКЧХ плани посилення допомоги у зимовий період жителям регіону, що постраждали від російської агресії.

"Делегація Danish Red Cross in Ukraine (Данський Червоний Хрест) на чолі з генеральним секретарем Андерсом Ладекарлом, а також представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідали Миколаївську обласну організацію Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ – ІФ). Під час зустрічі обговорювалися питання підтримки постраждалого від війни населення в регіоні, особливо зараз – під час зимового періоду", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.



Під час візиту члени делегацій ознайомились із роботою госпіталю та аптеки Червоного Хреста України, сервісного центру з надання психосоціальної підтримки населенню, геріатричного центру, пунктів видачі гуманітарної допомоги та станції з виробництва питної води.

У ТЧХУ нагадали, що Данський Червоний Хрест активно підтримує жителів Миколаївщини, надаючи гуманітарну допомогу найбільш постраждалим районам області. Зокрема, нещодавно Данський Червоний Хрест передав їм 15 тис. наборів для утеплення та ремонту пошкоджених будинків.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

https://redcross.org.ua/news/2023/01/42748/