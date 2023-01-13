Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

Триває робота з передачі Україні ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням про ракети та дрони, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Щодо офіційних речей, які ми можемо коментувати, - триває робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням щодо ракет та дронів. Ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", - сказав він на брифінгу в Media Center Ukraine.

Посол додав, що все-таки Україна потребує активнішої військово-технічної співпраці. Однак, за його словами, є безліч проєктів, які поки що публічно не можна коментувати.

"Щоб щодо іранських дронів була конкретика, гадаю, потрібно декілька тижнів. Оскільки уряд лише розпочав роботу, йому потрібно ухвалювати рішення з урахуванням позиції США як основного стратегічного партнера та інтересів громадськості", - зазначив посол.

Він пояснив, що розрив між правим блоком, що прийшов до влади, і лівими силами дуже незначний - 40 тис. виборців, і на порядку денному дуже багато питань, пов'язаних із внутрішньою політикою, а також палестинське питання.

"Тобто питання України не є першочерговим. Хоча ми з усіх сил намагаємося зробити його таким", - додав Корнійчук.

Водночас МЗС Ізраїлю заявило, що питання війни в Україні є одним із пріоритетів, зазначив український дипломат.

"Міністр заявив, що він сприятиме більшому наданню Україні допомоги, не конкретизуючи, якої саме допомоги", - сказав посол.