На Бахмутському напрямку за добу 31 бойове зіткнення - речник Східного угруповання ЗСУ

31 бойове зіткнення сталося на Бахмутському напрямку за добу, ворог зробив 212 обстрілів, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"За добу 212 обстрілів на Бахмутському напрямку, 31 бойове зіткнення", - сказав він в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

За його словами, вогневий тиск окупантів на Бахмут не зменшився. Також ворог намагається у таких н.п., як Спірне, Сіль, Красна Гора, Кліщіївка, Бахмут і далі проводити атаку, українські воїни тримають оборону.

Череватий наголосив, що противник зазнає колосальних втрат.