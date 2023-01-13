Минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, дві поранені

Російські окупанти минулої доби 49 разів обстріляли територію Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар. Херсон росіяни обстріляли сім разів. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

За його інформацією, за минулу добу через російські обстріли загинула одна особа, двоє жителів Херсонської області дістали поранень різного ступеня тяжкості.