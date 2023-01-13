За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено двох мирних мешканців

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Стрілечу, Дворічну, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. У Дворічній Куп'янського району був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.