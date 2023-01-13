Ворог розпочав чергову хвилю мобілізації в Алчевську

З метою поповнення втрат у живій силі окупанти розпочали нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованій території Луганської області. Поранених росіян кладуть у пологові будинки та санаторії регіону, повідомили в ОВА.

"Для поповнення втрат у живій силі росіяни не припиняють мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованій території. Так, в Алчевську відмічено початок чергової хвилі призову, починаючи з 9 січня", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОВА.

У інформації йдеться про застосування ворогом різного типу провокацій. Зокрема, неподалік Кремінної зафіксовано використання штурмовими загонами військ Росії українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ.

"Щоб відрізнити свої підрозділи від українців, вони використовують червоні, білі чи сині стрічки на ногах", – зазначили у ОВА.

Водночас, повідомляється про велику кількість поранених, яких розташовують у всі медустанови та заклади курортного типу області.

"Шпитали в Білокуракиному, Старобільську та Новоайдарі переповнені вщент. Як і в Довжанську - у цьому місті через брак ліжко-місць для потреб поранених росіян звільнили пологове відділення, навколишні санаторії вже теж зайняті", - констатували в ОВА.