Події

08:38 13.01.2023

Понад 17 млн тонн українського продовольства доставлено у рамках зернової ініціативи

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Понад 17 млн тонн українського продовольства доставлено у рамках зернової ініціативи

Дві суховантажні машини з українською пшеницею та ячменем прямують до Тунісу та Лівії, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"12 січня два судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 56 тис. тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Суховантаж Lady Litel доставить 31 тис. тонн пшениці до Лівії, суховантажне судно East Wind I переправить 25 тис. тонн ячменю до Тунісу.

У порти України також прямують два судна, які в четвер пройшли гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 77 заявок на участь в ініціативі".

"Станом на 12 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 17 001 661 тонну. Загалом нині було дозволено рух 1 272 суден: 637 на прибуття в українські порти та 635 - на вихід із них" , - резюмували у СКЦ.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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