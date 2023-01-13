Події

08:27 13.01.2023

За добу ворог втратив 740 одиниць о/с, 4 танки та літак

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За добу ворог втратив 740 одиниць о/с, 4 танки та літак

Минулої доби противник втратив 740 одиниць о/с, а від початку повномасштабного вторгнення 114 130 військових. ЗСУ знищило 4 танки, 8 бронемашин, 4 артсистеми, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та літак, повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 114130 (+740) осіб ліквідовано, танків - 3098 (+4) од, бойових броньованих машин - 6167 (+8) од, артилерійських систем – 2086 (+4) од,, РСЗВ – 437 (+0) од, засоби ППО – 218 (+0) од, літаків – 286 (+1) од, гелікоптерів – 276 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0), крилаті ракети - 723 (+0), кораблі / катери - 17 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 4833 (+7) од., спеціальна техніка - 184 (+0).

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #ворог

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