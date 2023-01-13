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07:49 13.01.2023

У Данію прибуде військова техніка Армії США для подальшого перекидання до Східної Європи в рамках ротації

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У Данію прибуде військова техніка Армії США для подальшого перекидання до Східної Європи в рамках ротації

До датського порту Орхус наступного тижня прибуде транспортне судно ARC Independence, яке доставить 600 одиниць військової техніки Армії США, повідомили Збройні сили Данії.

Звідти військову техніку буде переправлено до Східної Європи для забезпечення планової ротації американських військ у рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"), зазначається в повідомленні.

За даними американського командування, напередодні до нідерландського порту Фліссінґена вже почала прибувати велика кількість танків і військової техніки Армії США. Вона буде направлена до Польщі та Литви. Загалом туди має прибути щонайменше 1250 одиниць військової техніки, зокрема танки M-1 Abrams і бойові машини Bradley.

На початку січня командування Армії США в Європі повідомляло, що до Європи загалом буде перекинуто 2,5 тис. одиниць військової техніки 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії, що дислокується у Форт-Худі (штат Техас). Зокрема, з 13 до 18 січня здійснюватиметься розвантаження військової техніки бригади у портах Фліссінґен (Нідерланди), Орхус (Данія) та Рига (Латвія).

З квітня 2014 року в рамках операції Atlantic Resolve, яка здійснюється після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, для посилення східного флангу НАТО регулярно на ротаційній основі розміщується змінний контингент Армії США.

 

 

Теги: #сша #європа #війська #ротація

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