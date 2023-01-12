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19:26 12.01.2023

Президент України та глава сейму Латвії обговорили подальші спільні кроки для протистояння російській агресії та щодо відновлення України

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Президент України та глава сейму Латвії обговорили подальші спільні кроки для протистояння російській агресії та щодо відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом, повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі в четвер увечері.

"Політична, гуманітарна й оборонна підтримка України з боку Латвії важлива для нашої держави. Дякую Латвії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за теплий прийом українців, які були змушені залишити нашу країну через російське вторгнення", - написав президент України в повідомленні.

"Латвія є прикладом незламної рішучості в допомозі Україні. Ви чудово розумієте сутність кремлівського режиму, масштабність загроз Росії", – наголосив президент України, вітаючи спікера сейму.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, Смілтенс, зі свого боку, наголосив, що його держава продовжить усебічну підтримку України.

Президент України поінформував спікера сейму Латвії про ситуацію на передовій та наголосив на важливості оперативного ухвалення партнерами рішень щодо забезпечення ключових потреб нашої держави.

Під час зустрічі було наголошено на важливості ролі Латвійської Республіки як адвоката європейської та євроатлантичної інтеграції України серед партнерів у ЄС та НАТО.

"Хочу подякувати вам за те, що ви активно працюєте разом з іншими партнерами та об’єдналися задля досягнення нашої спільної амбітної мети", – наголосив Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що така підтримка нашої держави допоможе сформувати сприятливі передумови для вступу до ЄС і НАТО, щоб набути членства в організаціях у максимально стислі терміни, щойно обставини це дозволять.

Зеленський наголосив на важливості рішення Латвії брати участь у відновленні об'єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок російського вторгнення: "Високо цінуємо рішення Латвії про участь у відновленні інфраструктури Чернігівської області".

Окремо сторони обговорили питання притягнення до відповідальності всіх винних в агресії проти України, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а також формування національних та міжнародних правових механізмів компенсації шкоди, завданої Україні внаслідок російської війни.

 

 

 

 

 

Теги: #президент #сейм #латвія

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