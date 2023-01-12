Ердоган обговорить із Зеленським і Путіним відкриття "гуманітарного коридору" - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні або завтра обговорить із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним питання відкриття "гуманітарного коридору", повідомляє турецький телеканал A Haber із посиланням на головного омбудсмена Туреччини Шерефа Малкоча.

"Ми хочемо докласти зусиль для відкриття "гуманітарного коридору", я зробив пропозицію нашому президентові. Він схвалив це. Розпочато необхідну роботу під керівництвом нашого президента”, - сказав омбудсмен.