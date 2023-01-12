Події

18:36 12.01.2023

Ердоган обговорить із Зеленським і Путіним відкриття "гуманітарного коридору" - ЗМІ

1 хв читати
Ердоган обговорить із Зеленським і Путіним відкриття "гуманітарного коридору" - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні або завтра обговорить із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним питання відкриття "гуманітарного коридору", повідомляє турецький телеканал A Haber із посиланням на головного омбудсмена Туреччини Шерефа Малкоча.

"Ми хочемо докласти зусиль для відкриття "гуманітарного коридору", я зробив пропозицію нашому президентові. Він схвалив це. Розпочато необхідну роботу під керівництвом нашого президента”, - сказав омбудсмен.

Теги: #ердоган #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 12.01.2023
Зеленський обговорив із президентом Кіпру виклики в безпековій сфері

Зеленський обговорив із президентом Кіпру виклики в безпековій сфері

13:20 12.01.2023
Більшість українців назвали Зеленського "Політиком року–2022"

Більшість українців назвали Зеленського "Політиком року–2022"

19:18 11.01.2023
Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

19:12 11.01.2023
Зеленський: Донецький напрямок тримається

Зеленський: Донецький напрямок тримається

18:00 11.01.2023
У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

16:58 11.01.2023
В Україні очікують об'єднаного рішення партнерів щодо постачання танків – Зеленський

В Україні очікують об'єднаного рішення партнерів щодо постачання танків – Зеленський

16:56 11.01.2023
Зеленський: Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії

Зеленський: Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії

16:49 11.01.2023
Зеленський висловився за прискорення інтеграції України до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії

Зеленський висловився за прискорення інтеграції України до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії

16:23 11.01.2023
Зеленський у Львові відвідав Український католицький університет

Зеленський у Львові відвідав Український католицький університет

16:14 11.01.2023
Зеленський подякував Дуді та Науседі за допомогу українському народу

Зеленський подякував Дуді та Науседі за допомогу українському народу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент України та глава сейму Латвії обговорили подальші спільні кроки для протистояння російській агресії та щодо відновлення України

Сили оборони за добу завдали 15 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб ЗСУ

Підрозділи в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечуватимуться всім необхідним – Зеленський

Рада визначила порядок проходження військової служби іноземцями

Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН – посол

ОСТАННЄ

Німеччина профінансує реалізацію українським бізнесом проєктів з екомодернізації розміром до EUR2 млн кожен

Резніков поговорив із міністром оборони Франції, подякував за рішення надати Україні AMX-10 RC

Президент України та глава сейму Латвії обговорили подальші спільні кроки для протистояння російській агресії та щодо відновлення України

Верховний Суд підтвердив право ОСББ вимагати демонтажу самобуду у своєму будинку та прибудинковій території

Верховна Рада врегулювала процедуру ухвалення рішень у багатоквартирному будинку з використанням електронних інструментів та електронного цифрового підпису

Президенти України та Кенії обговорили питання продовольчої безпеки та домовилися зміцнювати співпрацю

Зеленський та прем'єр Люксембургу обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії

На окупованих територіях відновлено мобілізацію місцевих жителів та вилучення майна у підприємців – Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу завдали 15 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб ЗСУ

Рада гарантувала права дитині, яка опинилася без батьківського піклування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА