Окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледару та оточити Бахмут - Маляр

Російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону Соледару та оточити Бахмут, використовуючи для цього загони вагнерівців та регулярних військ, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Противник продовжує наступ у районі Соледару. Мета ворога – прорвати оборону наших військ та захопити місто. Тривають також спроби оточити Бахмут. Для цього ворог використовує загони вагнерівців та регулярних військ", - написала вона у телеграм-каналі.

Маляр наголосила, що українські військові мужньо тримають позиції та завдають ворогові численних втрат.