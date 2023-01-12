Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН – посол

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що саміт щодо Формули миру, який Україна запропонувала провести за посередництвом генсека ООН Антоніу Гутерреша, запланований на 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

"Я вдячний міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації", - сказав Боднар в інтерв'ю турецькому Anadolu.

У Міністерстві закордонних справ України агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що питання саміту наразі опрацьовується.

"Це питання наразі опрацьовується, після чого повідомимо деталі", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що український уряд розраховує провести саміт щодо Формули миру до кінця лютого, найкраще в ООН із генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем як можливим посередником.