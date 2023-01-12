Події

10:38 12.01.2023

На Донеччині внаслідок обстрілу одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю

1 хв читати
На Донеччині внаслідок обстрілу одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю

Російські окупанти вночі та вранці 12 січня продовжували обстріл території Донецької області вздовж усієї лінії фронту, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На горлівському напрямку одна людина загинула в Парасковіївці Соледарської громади. В Соледарі тривають інтенсивні обстріли. Напередодні вдень під обстріл потрапила Костянтинівська громада - пошкоджено дорогу, без жертв", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На лисичанському напрямку зруйновано три будинки в Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Без постраждалих.

На волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар - пошкодили шість будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки, постраждалих немає.

На донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни влучили в адмінбудівлю, три багатоповерхівки і на територію підприємства. У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок.

"Уранці розпочалися нові обстріли Курахового - його наслідки ще доведеться встановити", - зазначив голова ОВА.

Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:09 12.01.2023
На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, приватні будинки і торговельний павільйон

На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, приватні будинки і торговельний павільйон

08:16 12.01.2023
Ворог уночі знову обстрілював Марганецьку ОТД Дніпропетровської області

Ворог уночі знову обстрілював Марганецьку ОТД Дніпропетровської області

08:08 12.01.2023
Окупанти вночі завдали удару по приватному сектору Запоріжжя, зруйновано та пошкоджено будинки

Окупанти вночі завдали удару по приватному сектору Запоріжжя, зруйновано та пошкоджено будинки

07:52 12.01.2023
Росіяни в середу обстріляли Марганець, поранено місцевого жителя

Росіяни в середу обстріляли Марганець, поранено місцевого жителя

07:38 12.01.2023
Росіяни обстріляли дві громади Сумської області

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області

00:13 12.01.2023
Росіяни в середу обстріляли Марганець, поранено місцевого жителя

Росіяни в середу обстріляли Марганець, поранено місцевого жителя

15:52 11.01.2023
Унаслідок обстрілу перинатального центру в Херсоні поранення дістала одна зі співробітниць, її життю нічого не загрожує – голова ОВА

Унаслідок обстрілу перинатального центру в Херсоні поранення дістала одна зі співробітниць, її життю нічого не загрожує – голова ОВА

14:01 11.01.2023
За добу Миколаївщину обстріляли 40 ракетами РСЗВ

За добу Миколаївщину обстріляли 40 ракетами РСЗВ

12:49 11.01.2023
На Бахмутському напрямку за добу було 249 обстрілів – речник Східного угруповання ЗСУ

На Бахмутському напрямку за добу було 249 обстрілів – речник Східного угруповання ЗСУ

09:39 11.01.2023
Російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонщини, 5 людей поранено

Російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонщини, 5 людей поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під Соледаром ЗСУ ліквідували понад сотню росіян

Ворог уночі атакував Запоріжжя, постраждали об'єкти інфраструктури

В Авдіївці вночі від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

Зеленський: Донецький напрямок тримається

ОСТАННЄ

Позиція канцлера ФРН щодо постачання важкого озброєння Україні сильно залежить від президента США - ЗМІ

На Черкащині затримано місцевого жителя, який здавав спецслужбам РФ позиції української ППО

Мінкультури не отримало відповіді від Нацполіції на звернення щодо перевірки скарг студенток університету ім. Карпенка-Карого про можливі домагання викладача

Пошкоджений файл бази даних призвів до збою в системі оповіщення пілотів у США - авіарегулятор

Мінкультури у 2022 році внесло трьох росіян та виключило одного з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Для лікування поранених російських військових у Луганську область везуть лікарів із РФ

Під Соледаром ЗСУ ліквідували понад сотню росіян

Ворожі втрати за добу склали 430 одиниць о/с, 4 артсистеми, 1 вертоліт та 3 БПЛА

Україна та Італія розпочнуть нове двостороннє енергетичне партнерство

Жеваго заявляє про готовність дати свідчення у справі банку "Фінанси та Кредит" у Франції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА