На Донеччині внаслідок обстрілу одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю

Російські окупанти вночі та вранці 12 січня продовжували обстріл території Донецької області вздовж усієї лінії фронту, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На горлівському напрямку одна людина загинула в Парасковіївці Соледарської громади. В Соледарі тривають інтенсивні обстріли. Напередодні вдень під обстріл потрапила Костянтинівська громада - пошкоджено дорогу, без жертв", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На лисичанському напрямку зруйновано три будинки в Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Без постраждалих.

На волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар - пошкодили шість будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки, постраждалих немає.

На донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни влучили в адмінбудівлю, три багатоповерхівки і на територію підприємства. У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок.

"Уранці розпочалися нові обстріли Курахового - його наслідки ще доведеться встановити", - зазначив голова ОВА.

Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.