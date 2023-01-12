Позиція канцлера ФРН щодо постачання важкого озброєння Україні сильно залежить від президента США - ЗМІ

Німеччина орієнтується на США у своєму рішенні, відправляти чи ні танки Leopard Україні, повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела.

За словами двох німецьких чиновників, позиція канцлера Олафа Шольца в питанні постачання озброєння Україні значною мірою залежить від президента США Джо Байдена.

Зазначено, що на регіональному передвиборчому мітингу в Берліні в понеділок Шольц заявив, що постачання танків в Україну необхідно обговорювати "разом із друзями та союзниками, й особливо з нашим трансатлантичним партнером – зі Сполученими Штатами Америки".

Раніше представник Шольца повідомив, що плани Лондона щодо постачання танків Challenger 2 британського виробництва в Україну не змінять позиції уряду Німеччини.

"Наразі ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд", - заявив офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Гебештрайт на пресконференції в Берліні.

На думку видання, плани Великої Британії, які, як очікується, буде офіційно оголошено на зустрічі представників західних оборонних відомств на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині 20 січня, посилять тиск на Шольца.

Це пов'язано з тим, що Сполучене Королівство стане першою країною, яка постачатиме українським військовим сучасні бойові танки західного виробництва.

Отже, аргумент Шольца про те, що Німеччина не повинна діяти самостійно під час відправлення західних танків, буде спростований діями Великої Британії.

Тим часом, як пише Politico, самі США, схоже, не мають наміру відправляти бойові танки в найближчому майбутньому.

За даними видання, переговори між США та Україною щодо надання танків Abrams тривають, але прогрес незначний.

"Це постійно обговорюється, але не наближається до рішення", - повідомило поінформоване джерело газети.