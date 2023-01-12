Події

10:03 12.01.2023

Мінкультури не отримало відповіді від Нацполіції на звернення щодо перевірки скарг студенток університету ім. Карпенка-Карого про можливі домагання викладача

1 хв читати
Мінкультури не отримало відповіді від Нацполіції на звернення щодо перевірки скарг студенток університету ім. Карпенка-Карого про можливі домагання викладача

Міністерство культури та інформаційної політики не отримало відповіді від Національної поліції на звернення щодо перевірки достовірності інформації у скаргах студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого про можливі домагання з боку викладача вишу.

"Для перевірки достовірності інформації, викладеної у зверненнях, МКІП та Університет направили листи для розгляду отриманих скарг до Національної поліції України та Шевченківського управління ГУНП у Києві. Відповіді на них на сьогодні не були отримані", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше у робочій групі вишу з розгляду інформації про можливі домагання до студенток із боку викладача також заявили, що не отримали відповіді від Нацполіції щодо переданих восени 2021 року матеріалів.

У 2021 році в ЗМІ з'явилася інформація, що викладача вишу, радянського й українського актора Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток. Після цього, 9 серпня 2021 року, Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало службове розслідування у зв'язку з такими звинуваченнями, а також закликало керівництво університету сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів.

Пізніше в університеті ім. Карпенка-Карого створили робочу групу з розслідування можливих звернень, пов'язаних із домаганнями, яка передала Нацполіції напрацьовані матеріали.

У листопаді 2021 року стало відомо, що Талашко звільнився з вишу за власним бажанням.

Теги: #перевірка #нацполіція #талашко_актер #домагання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 11.01.2023
Нацполіція: На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, ексгумовано вже понад тисячу тіл

Нацполіція: На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, ексгумовано вже понад тисячу тіл

15:01 29.12.2022
В новорічну комендантську годину у законослухняного громадянина перевірять документи, попередять і відпустять - голова Нацполіції

В новорічну комендантську годину у законослухняного громадянина перевірять документи, попередять і відпустять - голова Нацполіції

14:57 29.12.2022
Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

20:43 13.12.2022
Рада створила ТСК з перевірки БЕБ

Рада створила ТСК з перевірки БЕБ

07:19 02.12.2022
ВАКС затвердив угоду між прокурором і посадовими особами СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області

ВАКС затвердив угоду між прокурором і посадовими особами СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області

06:47 27.11.2022
Нацполіція розпочала майже 45,6 тис. кримінальних проваджень стосовно воєнних злочинів РФ

Нацполіція розпочала майже 45,6 тис. кримінальних проваджень стосовно воєнних злочинів РФ

07:35 13.11.2022
У Нацполіції закликали херсонців допомагати виявляти колаборантів

У Нацполіції закликали херсонців допомагати виявляти колаборантів

17:03 03.11.2022
МАГАТЕ повідомило про відсутність ознак "брудної бомби" за результатами перевірки

МАГАТЕ повідомило про відсутність ознак "брудної бомби" за результатами перевірки

16:37 03.11.2022
МАГАТЕ перевірило три українські об'єкти, що перебувають у фокусі дезінформації РФ, і не виявило жодних ознак "брудних бомб" - Кулеба

МАГАТЕ перевірило три українські об'єкти, що перебувають у фокусі дезінформації РФ, і не виявило жодних ознак "брудних бомб" - Кулеба

19:45 18.10.2022
Нацбанк здійснюватиме позапланову інспекційну перевірку колекторських компаній

Нацбанк здійснюватиме позапланову інспекційну перевірку колекторських компаній

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Протягом року потенційна загроза наступу РФ із території Білорусі зберігатиметься - Генштаб ЗСУ

У Соледарі тривають найжорстокіші і найважчі бої – Маляр

На Донеччині внаслідок обстрілу одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю

Під Соледаром ЗСУ ліквідували понад сотню росіян

Ворог уночі атакував Запоріжжя, постраждали об'єкти інфраструктури

ОСТАННЄ

Протягом року потенційна загроза наступу РФ із території Білорусі зберігатиметься - Генштаб ЗСУ

В Україні найближчої доби без опадів, місцями туман та ожеледиця

У Соледарі тривають найжорстокіші і найважчі бої – Маляр

Окупанти ухвалили рішення вести війну в Україні на виснаження - Генштаб ЗСУ

АРМА передана нерухомість у центрі Львова, що належить підприємству з російськими власниками

Російський Су-25 та безпілотник збито в небі над Україною вранці - Повітряні сили

На Донеччині внаслідок обстрілу одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю

Позиція канцлера ФРН щодо постачання важкого озброєння Україні сильно залежить від президента США - ЗМІ

На Черкащині затримано місцевого жителя, який здавав спецслужбам РФ позиції української ППО

Пошкоджений файл бази даних призвів до збою в системі оповіщення пілотів у США - авіарегулятор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА