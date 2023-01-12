Мінкультури не отримало відповіді від Нацполіції на звернення щодо перевірки скарг студенток університету ім. Карпенка-Карого про можливі домагання викладача

Міністерство культури та інформаційної політики не отримало відповіді від Національної поліції на звернення щодо перевірки достовірності інформації у скаргах студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого про можливі домагання з боку викладача вишу.

"Для перевірки достовірності інформації, викладеної у зверненнях, МКІП та Університет направили листи для розгляду отриманих скарг до Національної поліції України та Шевченківського управління ГУНП у Києві. Відповіді на них на сьогодні не були отримані", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше у робочій групі вишу з розгляду інформації про можливі домагання до студенток із боку викладача також заявили, що не отримали відповіді від Нацполіції щодо переданих восени 2021 року матеріалів.

У 2021 році в ЗМІ з'явилася інформація, що викладача вишу, радянського й українського актора Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток. Після цього, 9 серпня 2021 року, Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало службове розслідування у зв'язку з такими звинуваченнями, а також закликало керівництво університету сприяти оперативній і всебічній перевірці всіх наведених випускницями фактів.

Пізніше в університеті ім. Карпенка-Карого створили робочу групу з розслідування можливих звернень, пов'язаних із домаганнями, яка передала Нацполіції напрацьовані матеріали.

У листопаді 2021 року стало відомо, що Талашко звільнився з вишу за власним бажанням.