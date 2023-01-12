Ворожі втрати за добу склали 430 одиниць о/с, 4 артсистеми, 1 вертоліт та 3 БПЛА

Ворожі втрати російських військ за добу склали 430 одиниць особового складу, 4 артилерійські системи, 1 вертоліт і 3 БПЛА, а від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року РФ в Україну - майже 114 тис., повідомляє пресцентр Генштабу Збройних сил.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано, танків - 3094 (+0) од, бойових броньованих машин - 6159 (+0) од, артилерійських систем – 2082 (+4) од,, РСЗВ - 437 (+0) од, засоби ППО - 218 (+1) од, літаків - 285 (+0) од, гелікоптерів - 276 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+3), крилаті ракети – 723 (+0), кораблі/катери – 17 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+0) од., спеціальна техніка – 184 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.