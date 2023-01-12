Україна та Італія розпочнуть нове двостороннє енергетичне партнерство

Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів у ході післявоєнного відновлення України, повідомила пресслужба міністерства енергетики за підсумками онлайн зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра довкілля та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратіна.

"Особливо дякую за останнє рішення Уряду Італії щодо виділення 10 млн євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни у ці складні часи, коли росія не припиняє свої варварські дії і більше 3-х місяців обстрілює цивільну енергетичну інфраструктуру України", - наголосив він.

Галущенко подякував італійській стороні за допомогу, яка надається Україні для проведення відновлювальних і ремонтних робіт.

У свою чергу, Фратін висловив цілковиту підтримку та солідарність народу України у боротьбі з російською агресією, запевнивши, що Італія й надалі підтримуватиме Україну, зокрема у питаннях відновлення та повоєнної відбудови.

Зокрема, італійська сторона висловила готовність до співпраці у проєктах з декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.

Міністри також під час зустрічі обговорили ініціативу щодо підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії обох міністерств у досягненні цілей кліматичної нейтральності та реалізації проєктів сталого розвитку.