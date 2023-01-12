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07:43 12.01.2023

Понад мільйон українців отримали тимчасову посвідку на проживання в Німеччині за минулий рік

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Понад мільйон українців отримали тимчасову посвідку на проживання в Німеччині за минулий рік

Заявки на надання притулку в Німеччині протягом минулого року подали понад 244 тис. осіб, перше місце серед них посіли громадяни Сирії, повідомляє в середу Associated Press.

Агентство зазначає, що, згідно з німецькими статистичними даними, слідом за сирійцями в цьому списку йдуть громадяни Афганістану, Туреччини та Іраку.

Крім того, в країну прибуло понад мільйон громадян України, проте їм не потрібно подавати заявку на надання притулку, оскільки вони одразу отримують тимчасовий дозвіл на проживання.

У Берліні зазначають, що у 2022 році кількість біженців зросла на 27,9% порівняно з 2021 роком, особливо це виявилося в останні три місяці 2022 року.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер повідомила, що уряд намагається якнайшвидше інтегрувати біженців у життя на новому місці, з цією метою проводяться уроки німецької мови, вживаються багато інших заходів. Водночас вона зазначила, що влада Німеччини намагається зробити все можливе, щоб якнайшвидше депортувати з країни тих, кому в наданні притулку було відмовлено.

 

 

Теги: #статистика #німеччина #біженці #прихисток

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