Німеччина надасть Україні додаткові €170 млн на зміцнення енергосистеми взимку – Свириденко

Фото: https://www.facebook.com

Німеччина виділить додаткову допомогу у розмірі 170 млн для зміцнення енергетичної інфраструктури України взимку, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ми глибоко цінуємо внесок Німеччини в Український енергетичний фонд та додатково виділену допомогу 170 млн для зміцнення нашої енергетичної інфраструктури цієї зими. Німецькі системи ППО виявилися дуже ефективними у перехопленні російських ракет під час нещодавніх російських атак", - написала вона в телеграмі.

Свириденко зазначила, що зустрілась з послом Німеччини Гайко Томсом. "Вдячна Федеративній Республiці Німеччина за постійну підтримку України, оскільки вона є найбільшим нашим європейським донором та ключовим постачальником військової допомоги", - написала вона.

Свириденко підкреслила, що вони обговорили поточні кроки українського уряду з оновлення управління державними підприємствами енергетичного та оборонного секторів. Вона запросила Німеччину взяти активну участь у цьому процесі, зокрема надати експертні рекомендації.

"Напередодні українсько-німецького бізнес-форуму ми зосередилися на посиленні співробітництва між урядами двох країн та обговорили підготовку відповідних угод для забезпечення безпечного та надійного доступу німецьких компаній до українського ринку", - додала Свириденко.