Британську пошту атакували хакери
Британська поштова служба в середу зазнала кібератаки, через що тимчасово не можна надсилати листи або посилки до інших країн, повідомляє Associated Press (AP).
"Тимчасово неможливе відправлення кореспонденції за кордон", - наводить AP повідомлення, опубліковане на сайті поштової служби.
У відомстві зазначають, що робота над усуненням проблеми триває.
"Ті, хто вже відправив свої посилки, можуть зіткнутися із затримкою доставки або збоєм під час відправлення", - йдеться у заяві.
Тим часом національний центр кібербезпеки уряду Великої Британії спільно з Королівською поштовою службою та національним агентством боротьби зі злочинністю працюють над виявленням причин збою в роботи британської пошти.