Події

22:10 11.01.2023

Британську пошту атакували хакери

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Британську пошту атакували хакери

Британська поштова служба в середу зазнала кібератаки, через що тимчасово не можна надсилати листи або посилки до інших країн, повідомляє Associated Press (AP).

"Тимчасово неможливе відправлення кореспонденції за кордон", - наводить AP повідомлення, опубліковане на сайті поштової служби.

У відомстві зазначають, що робота над усуненням проблеми триває.

"Ті, хто вже відправив свої посилки, можуть зіткнутися із затримкою доставки або збоєм під час відправлення", - йдеться у заяві.

Тим часом національний центр кібербезпеки уряду Великої Британії спільно з Королівською поштовою службою та національним агентством боротьби зі злочинністю працюють над виявленням причин збою в роботи британської пошти.

 

 

Теги: #британія #пошта #кібератака

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