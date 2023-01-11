За добу знищено російський гелікоптер і два розвідувальні дрони, завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження російських окупантів і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальні безпілотні літальні апарати, тип яких уточнюється, йдеться у зведенні.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

"Посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими російськими окупантами. Так, станом на 9 січня, тільки у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що прикордонна служба РФ із 9 січня впровадила наказ про забезпечення обмежень виїзду за кордон громадян, придатних до військової служби.