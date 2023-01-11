В Україні очікують об'єднаного рішення партнерів щодо постачання танків – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує об'єднаного рішення кількох країн щодо постачання танків.

"Сьогодні ми обговорювали тематику танків, і є позитивні сигнали та рішення. Ми чекаємо на об'єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти", - сказав Зеленський у середу у Львові на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.

"Ми боремося з тисячами танків РФ. Бачу позитивне рішення польських колег. Сьогодні ми чекаємо на ще один позитивний сигнал про постачання танків західного зразка. Але все це - об'єднана робота всіх держав", - сказав він.