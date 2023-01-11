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16:56 11.01.2023

Зеленський: Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії

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Зеленський: Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського громадянства, додавши: "нехай живуть у Росії".

"Наше завдання, щоб усі люди, які на сьогодні мають подвійне чи потрійне громадянство, включаючи громадянство РФ, і які мають політичний чи духовний вплив на нашу державу - щоб усі ці люди обов'язково мали громадянство одне - РФ, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай із цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, це абсолютно справедливо", - заявив Зеленський на пресконференції з главами Литви та Польщі у Львові у середу.

Так він відповів на запитання преси про те, яких рішень щодо позбавлення українського громадянства чекати попереду на тлі недавнього призупинення громадянства чотирьох народних депутатів України, включаючи Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Відповідаючи на запитання, на якій підставі відбувалася процедура позбавлення громадянства зазначених осіб, він зазначив, що "частина зазначених осіб його позбавлена саме через наявність громадянства інших держав у відповідності до законодавства та згідно з Конституцією України".

Водночас він зазначив, що не може розголошувати всіх деталей, якими СБУ забезпечує безпеку в Україні.

Теги: #громадянство #зеленський

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