Події

16:23 11.01.2023

Зеленський у Львові відвідав Український католицький університет

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 Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Львова у середу відвідав Український католицький університет.

Як повідомляє університет у фейсбуці, Зеленський зустрівся з ректором о. Богданом Прахом. "Під час зустрічі з президентом отець-ректор розповів, у чому секрет успіху університету, який розбудував велику мережу благодійників по всьому світу, та про те, чому кілька років поспіль УКУ очолює рейтинг вступників: "Нам довіряють, бо всі процеси в нашому університеті прозорі. Все, що ви бачите в УКУ, побудоване на фундаменті християнських цінностей, в основі яких є Бог і Україна", - наголошується у повідомленні.

"І саме християнські цінності мають стати основою для побудови громадянського, високоморального суспільства. Наша мета, щоб випускники УКУ ішли у світ: у владу, громадські організації, бізнес, соціальні сфери і масштабували вплив нашого університету – на місцях втілювали зміни та будували оновлену Україну", – наголосив під час зустрічі з президентом ректор.

Теги: #львів #зеленський

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