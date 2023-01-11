Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда

Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції союзників, одним із яких стане Польща, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Нещодавно ми справді ухвалили рішення про передачу такої підтримки (танків - ІФ-У) Україні з боку Польщі. Роту танків Leopard буде надано в рамках коаліції", - заявив Дуда на пресконференції з президентами України та Литви у Львові в рамках Люблінського трикутника.

За його словами, рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.

"Ви знаєте, що треба отримати певні офіційні домовленості та згоди. Але спочатку нам необхідно створити міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення щодо формування цієї міжнародної коаліції", - сказав Дуда.

Президент Польщі також висловив сподівання, що першу роту танків Leopard разом з іншими типами танків держави-члени коаліції нададуть дуже скоро.