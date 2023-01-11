Події

15:52 11.01.2023

Унаслідок обстрілу перинатального центру в Херсоні поранення дістала одна зі співробітниць, її життю нічого не загрожує – голова ОВА

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 Одна зі співробітниць перинатального центру в Херсоні дістала поранень унаслідок обстрілу закладу російськими окупантами в середу, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Через російську атаку постраждала одна працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує", - написав Янушевич у телеграмі.

Раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні.

 

Теги: #херсон #обстріли

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