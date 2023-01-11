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15:07 11.01.2023

Столтенберг: У цей ключовий момент війни ми маємо зробити ще більше, ще швидше

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Столтенберг: У цей ключовий момент війни ми маємо зробити ще більше, ще швидше

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорить про необхідність "у цей ключовий момент війни", яку проти України веде Росія, постачати українцям необхідне озброєння "ще більше і ще швидше".

Про це Столтенберг сказав у середу в Брюсселі перед початком засідання Європейської Комісії, куди його запросила глава Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Останніми днями ми стали свідками запеклих боїв у районі Бахмута та Соледара на сході України. Це ще раз свідчить про хоробрість українських сил, що борються за свою батьківщину. Це також демонструє, наскільки життєво важливе посилення нашої військової підтримки України. Тому я вітаю нещодавні заяви США, Франції та Німеччини про те, що вони незабаром поставлять бойові машини піхоти та легкі танки, й безпрецедентну підтримку з боку всіх союзників щодо НАТО та держав-членів ЄС. Наша підтримка має реальне значення на місцях. І в цей ключовий момент війни ми маємо зробити ще більше, ще швидше", - переконаний він.

Столтенберг нагадав, що "від самого початку конфлікту НАТО та Європейський Союз підтримували Україну та стояли разом". "Буквально вчора ми підписали нову спільну декларацію, яка виведе партнерство між НАТО та Європейським Союзом на новий рівень. На тлі зростання геополітичної конкуренції ми займатимемося новими сферами, такими як нові та проривні технології, космос і вплив зміни клімату на безпеку. Стійкість і захист критично важливої інфраструктури є ключовою частиною наших спільних зусиль", - додав генсек альянсу.

Теги: #нато #столтенберг

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