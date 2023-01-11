Вночі окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, Марганець і Нікополь

У ніч проти середи російські окупанти здійснили обстріл Червоногригорівської громади, Марганця та Нікополя, в результаті було пошкоджено будинки, газогін та електромережу, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни тричі обстріляли район (Нікопольський – ІФ-У) із важкої артилерії. Направили на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли до Червоногригорівської громади, Марганця та Нікополя. Усюди обійшлося без постраждалих", - написав голова ОВА у телеграм-каналі в середу вранці.

Внаслідок обстрілів у Марганці пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газопровід та електромережу.

У Нікополі ушкодження отримали чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді наслідки обстрілу з'ясовуються.