Події

07:42 11.01.2023

Вночі окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, Марганець і Нікополь

1 хв читати
Вночі окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, Марганець і Нікополь

У ніч проти середи російські окупанти здійснили обстріл Червоногригорівської громади, Марганця та Нікополя, в результаті було пошкоджено будинки, газогін та електромережу, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни тричі обстріляли район (Нікопольський – ІФ-У) із важкої артилерії. Направили на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли до Червоногригорівської громади, Марганця та Нікополя. Усюди обійшлося без постраждалих", - написав голова ОВА у телеграм-каналі в середу вранці.

Внаслідок обстрілів у Марганці пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газопровід та електромережу.

У Нікополі ушкодження отримали чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді наслідки обстрілу з'ясовуються.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:09 11.01.2023
У результаті обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, одну поранено

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, одну поранено

02:07 11.01.2023
У вівторок окупанти завдали 33 удари по прикордонних громадах – голова Сумської ОВА

У вівторок окупанти завдали 33 удари по прикордонних громадах – голова Сумської ОВА

13:06 10.01.2023
Соледар і околиці міста за добу було обстріляно 86 разів різними системами артилерії

Соледар і околиці міста за добу було обстріляно 86 разів різними системами артилерії

08:10 10.01.2023
За добу на Донеччині внаслідок обстрілів поранено шестеро людей

За добу на Донеччині внаслідок обстрілів поранено шестеро людей

07:42 10.01.2023
Окупанти двічі за ніч обстріляли з "градів" та артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

Окупанти двічі за ніч обстріляли з "градів" та артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

07:31 10.01.2023
Ворог за добу завдав 94 удари по 4 ОТГ Сумської області

Ворог за добу завдав 94 удари по 4 ОТГ Сумської області

17:34 09.01.2023
Від обстрілу в Очакові постраждали вісім осіб, троє переведені до Миколаєва

Від обстрілу в Очакові постраждали вісім осіб, троє переведені до Миколаєва

15:35 09.01.2023
Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

09:03 09.01.2023
Окупанти обстріляли два райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Окупанти обстріляли два райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

08:05 09.01.2023
Противник продовжує терор Нікополя

Противник продовжує терор Нікополя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 490 одиниць о/с агресора, 10 танків

Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки - Зеленський

Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

Канада закупить у США ЗРК NASAMS для передання Україні

Біля Соледару тривають важкі бої, ворог не зважає на втрати і продовжує штурмувати – Маляр

ОСТАННЄ

За добу ЗС України знищили 490 одиниць о/с агресора, 10 танків

Лубінець обговорив у Туреччині з російським омбудсменом питання правового захисту громадян

Негода другий день не дає суховантажам із "зернової угоди" вийти з портів України

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки поблизу 13 населених пунктів

11 січня: Цей день в Україні та в світі

Фінляндія поки не ухвалила рішення про постачання танків Україні, очікує рішення інших країн - ЗМІ

Космічний корабель Cargo Dragon у середу приводниться в Атлантиці

"Метінвест" передав військовим 312 автомобілів та мільйон літрів пального

Червоний Хрест України з початку війни допоміг майже 10 млн людей

Окупанти вдарили по складу піротехніки у Харкові, попередньо ніхто не постраждав - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА