Події

07:25 11.01.2023

Негода другий день не дає суховантажам із "зернової угоди" вийти з портів України

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Негода другий день не дає суховантажам із "зернової угоди" вийти з портів України

Спільний координаційний центр (СКЦ) повідомив, що через несприятливі погодні умови судна не змогли протягом вівторка вийти з українських портів.

"10 січня через несприятливі погодні умови жодне судно не покинуло українські порти в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "через сильний вітер і великі хвилі команда спільної інспекції не змогла піднятися на борт суден для проведення перевірок".

9 січня суховантажі, як повідомлялося, теж не змогли вийти з українських портів через погану погоду.

До портів України прямують п'ять суховантажів, які у вівторок пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 76 заявок на участь в ініціативі".

"Станом на 10 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 16 945 661 тонну. Загалом нині було дозволено рух 1 264 суховантажних суден: 631 на прибуття в українські порти і 633 - на вихід з них", - резюмували в СКЦ.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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