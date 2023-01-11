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05:42 11.01.2023

Фінляндія поки не ухвалила рішення про постачання танків Україні, очікує рішення інших країн - ЗМІ

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Фінляндія поки не ухвалила рішення про постачання танків Україні, очікує рішення інших країн - ЗМІ

Фінляндія ще не виробила рішення про відправку танків Україні та очікує на дії інших країн, повідомив у вівторок портал Yle.

"Згідно з джерелом Yle, Фінляндія поки не прийняла жодних рішень про передачу Україні бойових танків. Але якщо виникне група з кількох країн, готових передати Україні танки, Фінляндія розгляне можливість участі у цих постачаннях", - йдеться у повідомленні.

Політичне керівництво Фінляндії чекає на рішення від Німеччини та інших великих країн. Фінляндія не буде першою, хто ухвалить рішення про передачу танків.

На озброєнні Оборонних сил наразі близько 200 танків Leopard. Фінляндія могла б передати Україні лише обмежену кількість танків, оскільки влада вважає, що вона потрібна для власної оборони.

На початку року міністр оборони Мікко Савола повідомив, що Фінляндія готує Україні 12 пакет військової допомоги, але відмовився говорити про його зміст.

У неділю на конференції з безпекової політики в шведському місті Селен міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив Yle, що він не коментуватиме це питання, оскільки Фінляндія не розкриває, яку зброю вона передає Україні.

За його словами, Фінляндія має стежити за тим, що роблять великі країни.

Теги: #танки #поставка #фінляндія

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