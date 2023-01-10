Події

22:27 10.01.2023

Зеленський подякував Трюдо за придбання ЗРК NASAMS для України

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Зеленський подякував Трюдо за придбання ЗРК NASAMS для України

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за допомогу у захисті українського неба.

"Шановний Джастін Трюдо, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян.", - написав Зеленський у твіттері вівторок увечері.

Раніше Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада планує закупити у США "удосконалений" зенітно-ракетний комплекс NASAMS для його передачі Україні.

 

Теги: #канада #ппо #вдячність

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