Події

20:58 10.01.2023

Резніков обговорив із міністром оборони Канади "майбутні новини, які значно посилять обороноздатність України"

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Резніков обговорив із міністром оборони Канади "майбутні новини, які значно посилять обороноздатність України"

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із канадською колегою Анітою Ананд майбутні новини з Канади, які значно посилять обороноздатність України.

"Сьогодні була дуже продуктивна розмова з моїм близьким другом Анітою Ананд. Обговорили дуже хороші майбутні новини з Канади, які значно посилять нашу обороноздатність. Із нетерпінням чекаємо на офіційне оголошення. Дякую Канаді за підтримку України", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #канада #допомога

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