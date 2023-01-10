Кулеба: Я вдячний Німеччині за надання необхідної зброї, залишилося останнє велике рішення про надання німецьких танків

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував німецькій колезі Анналені Бербок за активну роль у тому, щоб Німеччина надавала Україні необхідну зброю, і наголосив, що німецькому уряду залишилося ухвалити останнє велике рішення – про надання німецьких танків.

Як написав Кулеба у фейсбуці, Бербок стала першим іноземним міністром закордонних справ, який відвідав Харків після 24 лютого.

"Упевнений, що цей візит матиме резонанс не лише в Україні та Німеччині, а й у Європі та світі. Наші переговори в дорозі тривали три години – за інших обставин міністри зазвичай стільки не говорять. Формула миру, санкції, трибунал, євроінтеграція, зброя – все це ми детально обговорили і готуємо відповідні рішення. Але, безумовно, кожної хвилини під час візиту нас незримо супроводжувала тема "Леопардів". Я пояснив колезі та німецьким медіа, що німецькі танки не є нашою примхою, і вони потрібні нам не для прогулянок", - написав міністр.

Кулеба наголосив, що не сумнівається в отриманні німецьких танків Leopard.

"Ба більше, я думаю, що і німецький уряд десь у глибині душі вже розуміє, що це рішення буде ухвалене. Засмучує лише те, що це рішення ще не ухвалене, і через це ми втрачаємо дорогоцінний час і життя. При цьому я вдячний уряду Німеччини за всі ті рішення, які були ухвалені за останні 11 місяців задля надання Україні необхідної зброї. Я особливо вдячний Анналені за її важливу роль у цьому. Залишилося останнє велике рішення - про надання німецьких танків", - написав глава МЗС України.