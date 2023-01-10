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17:34 10.01.2023

Уряд має намір розробити у 2023 році Соціальний кодекс України - Шмигаль

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Уряд має намір розробити у 2023 році Соціальний кодекс України - Шмигаль

 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд має намір розробити у 2023 році Соціальний кодекс України.

"На 2023 рік плануємо й надалі адаптувати соціальну підтримку до воєнних та післявоєнних умов. Є амбіції розробити та сприяти схваленню Соціального кодексу України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, він охоплюватиме всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини.

"У пенсійній сфері плануємо розвивати накопичувальну пенсію. Дуже важливо дати можливість українцям уже у молодому віці подбати про свою старість", - додав він.

Теги: #шмигаль #соціальний_кодекс

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